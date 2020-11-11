Бузова довела «Иванушку» до истерики 

Ольга Бузова довела до истерики Андрея Григорьева-Апполонова на шоу Павла Воли "Двое на миллион". На днях комик опубликовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска.
Бузова поразила зрителей забавными оговорками и непредсказуемым поведением перед камерами. Так, звезда никак не могла вспомнить слово, которое загадал Павел:
«Шпроты! Шпили! Шпарки! Шпаргалки!»,
— выкрикивала она, все больше и больше веселя Волю и Григорьева-Апполонова.
«Дайте валидола!»,
— потребовал солист «Иванушек International».
В конечном счете Ольге показалось, что она угадала слово, однако Воля разочаровал ее:
«Я никогда не видел, чтобы так человек старался ради неправильного ответа!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин поддержал Пугачеву и выступил против Бузовой.