Бузова довела «Иванушку» до истерики 

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Ольга Бузова довела до истерики Андрея Григорьева-Апполонова на шоу Павла Воли "Двое на миллион". На днях комик опубликовал в личном блоге кадры из недавнего выпуска.

Бузова поразила зрителей забавными оговорками и непредсказуемым поведением перед камерами. Так, звезда никак не могла вспомнить слово, которое загадал Павел:

«Шпроты! Шпили! Шпарки! Шпаргалки!»,

— выкрикивала она, все больше и больше веселя Волю и Григорьева-Апполонова.

«Дайте валидола!»,

— потребовал солист «Иванушек International».

В конечном счете Ольге показалось, что она угадала слово, однако Воля разочаровал ее: