СМИ: Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову 

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может дать эксклюзивное интервью Андрею Малахову. Об этом сообщает "Собеседник".
Актриса долгие годы дружит с телеведущим, а не так давно она даже звонила ему и рассказывала о своем самочувствии. Заворотнюк полностью доверят ведущему "Прямого эфира" и знает, что он не станет распускать про нее слухи.
Если интервью состоится, никаких приглашенных экспертов на шоу не будет. Звезды встретятся либо в пустой студии, либо на нейтральной территории: например, в поселке Крекшино, где проживает актриса.
Последние полтора года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Долгое время актриса не выходила на связь.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Заворотнюк начала выходить на улицу.