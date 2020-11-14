СМИ: Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову 

Актриса долгие годы дружит с телеведущим, а не так давно она даже звонила ему и рассказывала о своем самочувствии. Заворотнюк полностью доверят ведущему "Прямого эфира" и знает, что он не станет распускать про нее слухи.

Если интервью состоится, никаких приглашенных экспертов на шоу не будет. Звезды встретятся либо в пустой студии, либо на нейтральной территории: например, в поселке Крекшино, где проживает актриса.

Последние полтора года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком мозга. Долгое время актриса не выходила на связь.