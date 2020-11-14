В эфире телепередач случилось разное. Эмоции и волнение заставляли участников проектов падать в обмороки или вступать в драки. Но случаев, когда героям шоу приходилось страдать из-за благородных поступков, не так много. Однако певица Полина Гагарина испытала подобное на личном опыте.

Исполнительница и член жюри девятого сезона вокального проекта «Голос» призналась, что ее коллега Баста, он же Василий Вакуленко , чуть не ударил ее по лицу. Отметим, что сделал это музыкант не специально. Все дело в том, что во время выступления одной из участниц шоу Полина захотела сама выйти на сцену. Так как Кристина Светличная исполняла ее песню «Радуга».

Сама Гагарина не повернулась к исполнительнице, зато Светличную выбрал Баста. Мужчина хотел поддержать не только начинающую артистку, но и свою коллегу. Когда серебряный призер «Евровидения-2015» спускалась со сцены, Баста подал ей руку, но забыл о микрофоне в руках. Именно это и стало причиной курьеза.

«Господи, ты мне чуть зуб не выбил!» — отреагировала на жест певица. Уже вернувшись на кресла членов жюри, Гагарина спросила Вакуленко, все ли в порядке с ее улыбкой. На что Баста ответил: «На месте. Идеально».