Меладзе дал задний ход

Певец Валерий Меладзе , оказывается, не призывал к бойкоту новогодних шоу. Он лишь предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без развлекательных программ.

И таким образом хотел напомнить о бедственном положении артистов из-за жестких ограничительных мер.

«Я…всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ», — приводит «МК» слова Меладзе. — Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш — пусть и в Новый год нас не заметят».

Однако, продюсер Виктор Дробыш , переболевший коронавирусом совсем недавно, заявил, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Хотя и признал, что сам уже несколько месяцев не зарабатывает вообще.

«Только трачу деньги», — приводит его слова РБК.

Дробыш подчеркнул, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать. А его коллега Иосиф Пригожин отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание.

Музыкант же Юрий Лоза вообще заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие. Этот артист всегда отличался категоричностью суждений. Но, между тем, в комментариях рядовые, так скажем, пользователи тоже разделились на два буквально противоборствующих лагеря.

Рассуждающих не только об артистах и их отсутствии, а о коронавирусных мерах и их необходимости вообще. Звучат, в том числе, и радикальные предложения отменить телевизионные новогодние шоу, так как в них, по их мнению, нечего смотреть. Или так — одни и те же лица. Так или иначе, дискуссия ширится. Но станет ли она поводом для чего-то нового в новогоднем телевизоре?