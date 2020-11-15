Меладзе дал задний ход

Певец Валерий Меладзе, оказывается, не призывал к бойкоту новогодних шоу. Он лишь предположил ситуацию, какой была бы праздничная ночь без развлекательных программ.
И таким образом хотел напомнить о бедственном положении артистов из-за жестких ограничительных мер.
«Я…всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ», — приводит «МК» слова Меладзе. — Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш — пусть и в Новый год нас не заметят».
Однако, продюсер Виктор Дробыш, переболевший коронавирусом совсем недавно, заявил, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Хотя и признал, что сам уже несколько месяцев не зарабатывает вообще.
«Только трачу деньги», — приводит его слова РБК.
Дробыш подчеркнул, что в Новый год, особенно после такого непростого периода, люди захотят смотреть телевизор, и им нужно что-то показывать. А его коллега Иосиф Пригожин отметил, что причиной заявления Меладзе стали обида и непонимание.
Музыкант же Юрий Лоза вообще заявил, что предложенный Меладзе бойкот вряд ли состоится, поскольку на место отказавшихся артистов придут другие. Этот артист всегда отличался категоричностью суждений. Но, между тем, в комментариях рядовые, так скажем, пользователи тоже разделились на два буквально противоборствующих лагеря.
Рассуждающих не только об артистах и их отсутствии, а о коронавирусных мерах и их необходимости вообще. Звучат, в том числе, и радикальные предложения отменить телевизионные новогодние шоу, так как в них, по их мнению, нечего смотреть. Или так — одни и те же лица. Так или иначе, дискуссия ширится. Но станет ли она поводом для чего-то нового в новогоднем телевизоре?