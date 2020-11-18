«Малахов опустил понятие журналистика до плевка»

«У меня ощущение, что Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется. Даже министр пропаганды фашистской Германии Геббельс в свою информацию вставлял сорок процентов правды, чтобы выглядело хоть как-то правдоподобно, а здесь все ложь!». Актер Эдуард Митин, который является мужем помощницы Владимира Конкина Елены Переслени, нелестно высказался о популярном телеведущем Андрее Малахове . Как известно, в его ток-шоу сын Конкина Ярослав уже не раз говорил, что у Переслени и его отца якобы был бурный роман. Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Эдуард Митин Как отметил Митин, ему было неприятно слышать информацию, якобы его жена обманным путем завладела квартирой какой-то старушки. Особенно же он вышел из себя, когда услышал про некий тайный брак своей жены с Владимиром Конкиным. Также он назвал ложью информацию, что они с женой в свое время оставили родного ребенка в Италии, бросив его, по сути, на произвол судьбы.