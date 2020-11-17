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Little Big снова собрались на «Евровидение» от России

Lenta.ru
32 минуты назад
Российская группа Little Big намерена выступить от России на конкурсе «Евровидение» в следующем году, об этом сообщили участники коллектива в интервью радио Energy.
В этом году группа прошла все отборочные туры для участия в конкурсе и была заявлена как представитель России на «Евровидении», но это не гарантирует ее присутствие на конкурсе в следующем году. Little Big придется заново пройти отбор, представив несколько новых песен.
«Если получится, то мы поедем, если не получится, то не поедем», — добавил в интервью фронтмен коллектива Илья Прусикин.
Пока остается неизвестным, в каком именно формате «Евровидение» будет проходить в 2021 году.
6 ноября Little Big выпустили новый клип на песню S*ck My D*ck 2020. За первые 20 часов видео собрало больше двух миллионов просмотров. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.
Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», отмененном из-за ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
ТВ,Илья Прусикин,
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