Российская группа Little Big намерена выступить от России на конкурсе «Евровидение» в следующем году, об этом сообщили участники коллектива в интервью радио Energy.

В этом году группа прошла все отборочные туры для участия в конкурсе и была заявлена как представитель России на «Евровидении», но это не гарантирует ее присутствие на конкурсе в следующем году. Little Big придется заново пройти отбор, представив несколько новых песен.

«Если получится, то мы поедем, если не получится, то не поедем», — добавил в интервью фронтмен коллектива Илья Прусикин.

Пока остается неизвестным, в каком именно формате «Евровидение» будет проходить в 2021 году.

6 ноября Little Big выпустили новый клип на песню S*ck My D*ck 2020. За первые 20 часов видео собрало больше двух миллионов просмотров. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.