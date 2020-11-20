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Участница телешоу рассказала о раздевании перед камерами и закулисье съемок 

Lenta.ru 3 часа назад
Участница шоу рассказала о раздевании перед камерами
Фото: thesun.co.uk
Участница британского шоу Naked Attraction («Обнаженное притяжение») Милли Норрис (Millie Norris) рассказала о закулисье съемок. В комментарии The Sun 26-летняя британка также вспомнила о моменте, когда ее попросили полностью обнажиться перед камерами.
Жительница города Ньюки в графстве Корнуолл на юге страны приняла участие в проекте в 2018 году, когда ей было 24 года.

«Я только рассталась с бывшим возлюбленным, была одинока и задумалась о том, что бы такого сделать», — рассказала она.

По словам Норрис, о передаче она узнала через объявление в Facebook. Тогда будущая участница записалась, не думая всерьез пройти на программу. На кастинге ее попросили раздеться и ответить на несколько вопросов, после чего ее допустили к съемкам.
Однажды во время передачи Норрис полностью обнажилась перед камерами. Девушка заметила, что с радостью согласилась на это, поскольку не стеснительна, но чувствовала себя необычно.
В программе британка выбирала себе будущего партнера. Перед ней стояли шесть участников, которые также были обнажены, но прикрыты специальными ширмами. По ходу эфира мужчин частично оголяли, в том числе показывая их половые органы.
По словам девушки, ей не заплатили за съемки. Она объяснила, что, однако, ей помогли с перелетом и проживанием, оплатив эти расходы полностью.
Норрис отметила, что в настоящее время у нее есть возлюбленный, который в курсе ее участия в проекте. По ее словам, однажды они вместе посмотрели запись того эфира. Она до сих пор хранит видео выпуска, чтобы иногда пересматривать и вспоминать тот необычный опыт.
Ранее ведущая Naked Attraction Анна Ричардсон (Anna Richardson) похвасталась перед зрителями тем, что за всю историю программы видела огромное количество мужских половых органов.
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