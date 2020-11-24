Как в Прибалтике травят русские передачи 

Латвийские власти вводят новые ограничения против российских телеканалов и просто передач на русском языке.

Громко обсуждалось закрытие передачи "Латвийское время" на Первом Балтийском канале. Успешная передача раздражадла конкурентов на латышском языке.

Чтобы ее ликвидировать, властям страны пришлось пойти на "многоходовку". Владельца передачи — латвийскую компанию Baltic Media Alliance — обложили штрафами, заморозив на время проверок всю хозяйственную деятельность. Позже возбудили уголовное дело по подозрению в связи с гражданином РФ, находящимся под санкциями ЕС

В марте передаче пришлось закрыться.

"В связи с непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга", — прямо указали причину в Baltic Media Alliance.

Об ограничениях в работе русскоязычных каналах, вещающих в Прибалтике СМИ пишут уже не первый год. Ситуация обострилась летом из-за выпуска программы "60 минут" на канале "Россия" 10 июля.

Как выяснил "Рамблер", латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) заподозрил в этом выпуске "возможные призывы к ненависти", прозвучавшия во время обсуждения ситуации на Украине. Формулировки, высказанные экспертами в студии, латвийское ведомство посчитало нарушением и разжиганием ненависти по отношению к Украине и ее народу.

"Мы не сомневаемся, что в данном случае разжигалась ненависть и был нарушен закон, следует особо подчеркнуть, что разжигающие ненависть утверждения высказывали не только гости передачи, но и ее ведущая Ольга Скабеева. Это значит, что нарушение совершено осознанно", — утверждал председатель НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

Из-за этого ведомство начало процедуру ограничения канала "Россия РТР", зарегистрированного в Швеции. Причем НСЭСМИ и раньше предпринимало такие попытки, приостанавливая ретрансляцию телеканала в стране на несколько месяцев в 2014, 2016 и 2019 годах, усмотрев в передачах признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии.

Не только "Россия"

Интересно, что по информации СМИ, провайдер Baltcom с августа исключает российский телеканал "Дождь" из своего пакета предлагаемых каналов.

"Этот канал в последнее время смотрит все меньше и меньше людей, и, к сожалению, нам не удалось достигнуть договоренности с владельцами телеканала об условиях, которые были бы выгодны нашим клиентам. Наша цель — предлагать качественное содержание, такие каналы, которые клиенты охотно смотрят", — объяснил представитель телекоммуникационного предприятия Угис Гринбергс.

Вместо "Дождя" прибалтийским зрителям предложат канал с американскими и европейскими фильмами Kino Mix.

Эксперты отмечают, что это происходит из-за поправок к Закону об электронных СМИ о том, что с июня 2021 года операторы должны демонстрировать 80% контента на языках ЕС. Поэтому русскоязычные каналы из страны должны частично "уйти".