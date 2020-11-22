Как игрок с помощью обмана выиграл миллион в телешоу

Шоу «Кто хочет стать миллионером?» выходит в эфир уже более 30 лет. Впервые оно появилось в Великобритании в 1998 году и вскоре стало популярным во всем мире. «Рамблер» расскажет о майоре Чарльзе Уильяме Ингрэме, которому удалось обманом выиграть миллион.

Чарльз был приглашен в студию телепрограммы, как один из её потенциальных участников. Для того, чтобы стать полноправным игроком, ему было необходимо быстрее всех ответить на вопрос, заданный для всех соискателей, и он блестяще справился с этой задачей.

Расположившись напротив Криса Тарранта, ведущего шоу на тот момент, Чарльз пустился в погоню за миллионом, а его жена Диана переживала за него из зрительного зала.

После первых семи вопросов Чарльз умудрился потратить две подсказки, но тут закончилось время, отведенное на запись программы, и зрители с участниками были отпущены по домам, чтобы на следующий день, со свежими силами, продолжить начатое представление. Ночью того же дня в голове участника родился хитроумный план победы в телешоу. Здесь к семейному дуэту Ингрэм присоединяется третий участник преступной аферы — Теквен Уитток.

Схема была до невозможности проста — сообщник покашливал, когда, проговаривающий вслух варианты Чарльз, называл правильный. С восьмого по четырнадцатый вопрос все шло гладко. Но в какой-то момент Ларри Уайтхерст, участвовавший в отборе среди кандидатов на место за столом, заметил неладное. Он пристально стал следить за подозрительно кашляющим Теквеном Уиттоком и вскоре убедился, что Чарльз жульничает.

После окончания шоу съемочная группа принялась просматривать запись программы в поисках возможных нарушений и обратила внимание на кашель, звучащий из зрительного зала, во время правильных ответов Чарльза и поняла, что произошло на самом деле.

А дальше было судебное разбирательство, в котором принимал участие в качестве свидетеля Ларри Уайтхерст. Суд вынес вердикт, по которому все трое были признаны виновными в преступном сговоре с целью мошенничества и приговорены к условным тюремным срокам и штрафам. В добавок Чарльза еще и лишили звания майора, правда сохранили пенсию.