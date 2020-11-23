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Дробыш рассказал, кто спасет новогодние шоу 

Lenta.ru 1 час назад
Дробыш рассказал, кто спасет новогодние шоу
Фото: globallookpress.com
Продюсер и композитор Виктор Дробыш увидел спасение новогодних телешоу в приглашении на них молодежных исполнителей, таких как Моргенштерн и группа Little Big. Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.
Дробыш считает, что россияне потеряли интерес к «новогодним огонькам», поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты.

«Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького», — объяснил продюсер.

По его мнению, вернуть популярность новогодних программ можно благодаря современным артистам. Про старшую аудиторию забывать тоже не стоит, однако «должна быть альтернатива». Виктор Дробыш допустил, что такие современные артисты, как, например, Моргенштерн или группа Little Big, могли бы согласиться принять участие в новогодних шоу на телевидении.
«В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — добавил композитор.
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Комментарии 8
ТВ , Виктор Дробыш , РИА Ura.ru
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