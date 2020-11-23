«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе»

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«В шоу "Голос" на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел», — написал артист.

В начале ноября стало известно, что Первый канал подал в суд на Садальского, который высказался о скандале вокруг шоу "Голос". Актера обвинили в клевете.