«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе»

Актер Станислав Садальский предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту "разогнать" музыкальный отдел шоу "Голос". Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
«В шоу "Голос" на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел», — написал артист.
В начале ноября стало известно, что Первый канал подал в суд на Садальского, который высказался о скандале вокруг шоу "Голос". Актера обвинили в клевете.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сюткин высказался о "Голосе".