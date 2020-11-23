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Садальский призвал «разогнать» музыкальный отдел «Голоса» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Сборище профнепригодных»: Садальский о «Голосе»
Фото: @stassadal
Актер Станислав Садальский предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту "разогнать" музыкальный отдел шоу "Голос". Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«В шоу "Голос" на Первом руководство — сборище профнепригодных! Хорошевский районный суд вернул Первому каналу исковое заявление в связи с неподсудностью дела данному суду. Послушайте, Эрнст, нужна сменяемость, разгоните ваш музыкальный отдел», — написал артист.

В начале ноября стало известно, что Первый канал подал в суд на Садальского, который высказался о скандале вокруг шоу "Голос". Актера обвинили в клевете.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сюткин высказался о "Голосе".
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