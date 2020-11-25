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Юрий Антонов ответил на критику новогодних огоньков 

runews24.ru и ещё 1 4 часа назад
Юрий Антонов ответил на критику новогодних огоньков
Фото: Runews24.ru
Он отметил, что изменить формат «Голубого огонька» довольно сложно, так как угодить каждому зрителю в отдельности все равно не получится. Исполнитель подчеркнул, что новогодним программам не нужна модернизация.
Антонов добавил, что для того, чтобы изменить формат, нужен очень талантливый режиссер, который придумает что-то необычное и интересное.
Юрий утверждает, что такими передачами нельзя одновременно заинтересовать и молодежь, и людей в возрасте. Помимо прочего, он также не смог вспомнить ни одного достойного артиста, который бы привнес что-то новое в новогодние огоньки. Композитор считает, что услышать хорошую и душевную песню в наше время почти невозможно.
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ТВ , Юрий Антонов
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