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Лоза назвал ТВ-шоу звездным «междусобойчиком» 

Даня Виттиг 6 часов назад
Лоза назвал ТВ-шоу звездным «междусобойчиком»
Фото: кадр из передачи
Звезды активно готовятся к съемкам в новогодних программах на ТВ. Однако далек не все довольны тем, что происходит на современном телевидении.
Юрий Лоза признался изданию ФАН, что вот уже 15 лет он пытается пробиться на новогодние передачи, но его участие отвергают.
Музыкант думает, что это связано с тем, что звезды устроили настоящий «междусобойчик» и не собираются покидать «насиженное» место.
Автор песни «Плот» возмутился, что мнение народа совсем не интересует организаторов программ, ежегодно в передачах появляются одни и те же звезды.
Чтобы вернуть аудиторию, нужно привлекать популярных молодых исполнителей.

«Я думаю, надо менять систему. С тех пор как пришел этот дикий капитализм, Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну, и Басков поет для Киркорова — про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране».

Лоза отметил, что 90% представителей эстрады не могут попасть на новогодние шоу.
Ранее "Рамблер" сообщал, как спасти новогодние шоу.
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Комментарии 4
ТВ , Юрий Лоза
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