49-летняя ведущая задрала ногу и была пристыжена

Британская телеведущая Аманда Холден задрала ногу в юбке, в результате чего подверглась критике в интернете. Дискуссия по поводу ее Instagram -публикации развернулась на Daily Mail.

49-летняя знаменитость разместила ролик, на котором она позирует в черных водолазке, колготках и сапогах на каблуках, а также синей мини-юбке бренда Zara стоимостью 26 фунтов стерлингов (2,6 тысячи рублей). Ее засняли на фоне рождественских декораций в студии радиостанции Heart Radio, при этом на кадрах она поднимает ногу и ставит ее на подарочную коробку. Публикация набрала более 18 тысяч лайков.

@noholdenback

Пользователей сети смутили действия телеведущей, и они пристыдили ее в комментариях.

«Прекращай, грустная, отчаянная, жалкая женщина», «Пришло время вести себя в соответствии со своим возрастом, Аманда», «Внимания, пожалуйста!», «Я удивлен, что она еще замужем. Очевидно, что она ищет отовсюду внимания и выставляет свои прелести напоказ», — высказывались они.