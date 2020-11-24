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49-летняя ведущая задрала ногу в мини-юбке и была пристыжена в сети 

Lenta.ru 5 часов назад
49-летняя ведущая задрала ногу и была пристыжена
Фото: @noholdenback
Британская телеведущая Аманда Холден задрала ногу в юбке, в результате чего подверглась критике в интернете. Дискуссия по поводу ее Instagram-публикации развернулась на Daily Mail.
49-летняя знаменитость разместила ролик, на котором она позирует в черных водолазке, колготках и сапогах на каблуках, а также синей мини-юбке бренда Zara стоимостью 26 фунтов стерлингов (2,6 тысячи рублей). Ее засняли на фоне рождественских декораций в студии радиостанции Heart Radio, при этом на кадрах она поднимает ногу и ставит ее на подарочную коробку. Публикация набрала более 18 тысяч лайков.
@noholdenback
Пользователей сети смутили действия телеведущей, и они пристыдили ее в комментариях.

«Прекращай, грустная, отчаянная, жалкая женщина», «Пришло время вести себя в соответствии со своим возрастом, Аманда», «Внимания, пожалуйста!», «Я удивлен, что она еще замужем. Очевидно, что она ищет отовсюду внимания и выставляет свои прелести напоказ», — высказывались они.

В сентябре Аманда Холден задрала ногу в коротком платье и подверглась критике в сети. На кадрах она сидит на кресле в студии радиостанции Heart FM и перекидывает ногу на колено. Холден запечатлели с собранными волосами в наряде желтого цвета с мелким принтом.
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Комментарии
ТВ , Аманда Холден
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