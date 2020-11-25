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Сколько платят участникам шоу «Ледниковый период» 

Экспресс газета 3 часа назад
Названы гонорары участников шоу «Ледниковый период»
Фото: Экспресс газета
Главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о том, какие гонорары получают участники шоу. По его словам, в период пандемии ситуация с оплатой изменилась, участники, судя по всему, начали получать меньше, чем раньше, однако совсем без гонораров не остались.
Илья Авербух не стал называть точные суммы, однако дал понять, что в среднем за один выход на лед знаменитости получают от 100 до 200 тысяч рублей.

«Сейчас ситуации вообще нет никакой, мы будем смотреть, как это вообще сейчас все будет, как рынок будет восстанавливаться. Вы знаете, я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне, примерно от 100 до 200 тысяч»,

— поделился Авербух.
При этом стоит отметить, что один номер занимает четыре минуты эфирного времени. Не имеет значения, один человек выступал в это время или же пара, для Ильи Авербуха это всегда оплачивается как одна ставка, так что паре приходится делить гонорар между собой, сообщает «Р-Спорт».
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Комментарии 3
ТВ , Илья Авербух
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