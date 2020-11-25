Раскрыты гонорары участников шоу «Ледниковый период» 

Главный продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух раскрыл гонорары участников проекта.

По словам фигуриста, в период пандемии ситуация с оплатой изменилась: участники теперь получают меньше, чем раньше, но совсем без оплаты они не остались.

Авербух не стал называть точные суммы, но дал понять, что в среднем за один выход на лед знаменитости получают от 100 до 200 тысяч рублей.

«Сейчас ситуации вообще нет никакой, мы будем смотреть, как это вообще сейчас все будет, как рынок будет восстанавливаться. Вы знаете, я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне, примерно от 100 до 200 тысяч»,

— поделился фигурист.

Стоит также отметить, что один номер занимает четыре минуты эфирного времени. Не имеет значения, один человек выступал в это время или пара: во втором случае паре приходится делить гонорар между собой. Об этом сообщает "Р-Спорт".