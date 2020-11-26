Почему хотели запретить «Спокойной ночи, малыши!» 

Казалось бы, какую политику можно найти в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», но во времена СССР даже в ней цензоры умудрялись находить политические подтексты. О том, как «Спокушки» едва не исчезли с экранов и почему хотели избавиться от Хрюши, читайте в материале «Рамблера».

За все время своего существования вечерняя программа для детей сменила много ведущих, да и кукольных персонажей поменялось немало, пока, наконец, на долгие годы в эфире не задержалась веселая компания, состоящая из Фили, Степашки, Каркуши и Хрюши. Последнего, кстати, несколько раз пытались «уволить».

Первой причиной лишить работы милого поросенка стало неумение его… моргать! Эту проблему даже всерьез обсуждали на коллегии Гостелерадио. Почему все куклы моргают, а Хрюша — нет? Казалось бы, глупость, но из-за этого «Спокойной ночи, малыши!» чуть было не лишились всех персонажей разом: было решено заменить кукол людьми. Но зрители пришли в негодование и кукол вернули.

В другой раз вместе с Хрюшей чуть было не пострадал и Филя. В редакцию программы кто-то написал письмо, в котором утверждал, что свинье и собаке нельзя позволять учить чему-то детей. Негодующий зритель требовал «уволить» этих персонажей, и руководство программы уже было задумалось о выводе Хрюши и Фили из эфира насовсем, но зрители вновь отстояли любимых персонажей.

Но не только персонажам «Спокушек» не давали жить спокойно. Цензоры умудрились углядеть в детской передаче политические подтексты. Так, например, всерьез вставал вопрос о закрытии передачи, когда в эфире хотели показать мультфильм «Лягушка-путешественница». А все из-за того, что в то время Никита Хрущев отправился с визитом в Америку, и было решено, что создатели программы показом мультипликационного фильма хотели намекнуть именно на это. Но в итоге ограничились выговором и выпуск просто сняли с эфира.

Другим политически неугодным стал мультфильм про медвежонка Мишку, который никогда не доводил начатое до конца. Нетрудно догадаться, что цензоры потребовали убрать его из эфира, когда к власти пришел Михаил Горбачев.