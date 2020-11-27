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Ведущий телеигры накричал на давшего правильный ответ участника и извинился 

Lenta.ru 2 часа назад
Ведущий наорал на давшего правильный ответ участника
Фото: Кадр из передачи "Колесо фортуны"
Ведущий американской телеигры «Колесо фортуны» (прототип «Поля чудес») Пэт Сейджак (Pat Sajak) высмеял участника шоу Дарина Макбейна (Darin McBain) за то, что тот, назвав правильный ответ, начал сомневаться в корректности своей формулировки. Как сообщает Daily Mail, ситуация была двояко оценена зрителями.
Согласно заданию, Макбейн должен был назвать несколько словосочетаний, которые начинаются со слова «кухня». Участник назвал кухонный шкаф, кухонную духовку, кухонные полотенца и кухонную раковину и в результате выиграл это задание. Однако вскоре мужчина задумался, можно ли использовать формулировку кухонная духовка.

«Ну да, а где же еще держать духовку?»

— смутился ведущий. На это Макбейн признал, что на кухне.

«Но кто вообще говорит "кухонная духовка"?»

— подумал американец.

«Да ты выиграл! Хватит спорить, Дарин! Угадал же! Неблагодарные игроки, хватит с меня», — шутливо, но на повышенных тонах произнес Сейджак. Тем не менее позже ведущий извинился за то, что накричал на игрока.

Ведущий отметил, что, когда в 1982 году в шоу участвовала мать Макбейна, у них не возникло таких проблем с ответами. Мнения зрителей разделились. Одни согласились с тем, что духовку действительно обычно не называют кухонной. Другие же посчитали, что Сейджак был прав, защищая ответ.
Ранее участница «Колеса фортуны» Тая Сомс (Taya Somes) смогла отгадать фразу, открыв только две буквы. Зрители передачи были крайне удивлены ее быстрым решением. Пэт Сейджак подошел к Сомс и отметил, что впечатлен ее результатом.
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