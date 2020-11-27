В 1990-е наше ТВ расцвело. Зазвучали новые, яркие голоса, появились красивые молодые лица. Большинство передач вели, как всегда, мужчины. Но женщины, которым удалось пробиться на экран, были по‑настоящему яркими и талантливыми. Прошло почти 30 лет. Как сложилась их судьба?

Арина Шарапова — телеведущая, политик и любящая бабушка

Одной из первых на новом российском телевидении появилась Арина Шарапова. Уже в 1991 году она вела российско-американскую программу «60 минут», затем — информационную программу «Вести», потом на смену «Вестям» пришло «Время»…

Недолгое время выходили ее авторские программы «Арина» и «Место встречи с Ариной Шараповой». Они получились, откровенно говоря, провальными, и ведущая решила попытать счастья в Красноярском крае, где создала авторскую программу «Встречи с Ариной».

В 2001 году состоялось триумфальное возвращение в столицу — Шарапову пригласили вести «Доброе утро», и многие включали телевизор только ради того, чтобы встретиться с ней: непосредственная, раскованная манера разговора, простота в общении и улыбка Арины очень располагали к ней зрителей.

Появлялась Арина и в эфире «Модного приговора», и в других проектах. В последнее время телеведущая все больше времени отдает политике. В настоящее время Шарапова — зампредседателя Общественной палаты Москвы.

Сегодня Арине Аяновне — 59 лет, ее единственный сын Данила и невестка Алина подарили ей двоих внуков, в которых ведущая души не чает и старается все свободное время проводить с ними.

Светлана Сорокина — независимая журналистка с «неудобными» взглядами

В 90-х Светлана Сорокина работала ведущей программы «Вести». Она была настоящим виртуозом: никому, кроме нее, не удавалось настолько долго удерживать зрительское внимание. Многие помнят высокопрофессиональные политические обзоры Сорокиной. А за освещение событий 1993 года она была награждена орденом «За личное мужество».

В качестве режиссера Светлана снимала документальные фильмы, остро критикующие власть. Она и сегодня — независимый журналист, придерживается оппозиционных взглядов и появляется, в основном, в эфирах каналов «Дождь» и «Эхо», пишет острые политические статьи, которые можно прочесть в интернете. Сорокиной 63 года, два ее брака окончились разводами.

В 2003 году журналистка посетила детский дом — она решила взять на воспитание ребенка. И одна из малышек как-то сразу потянулась к незнакомой женщине. Так девочка обрела маму: Светлана назвала ее Антониной и по-настоящему полюбила дочку. Как девочку звали прежде — Сорокина ни разу не озвучила, хотя о самом факте удочерения с готовностью рассказывала в интервью.

Антонина успешно окончила школу, сейчас девушка учится в вузе. Удивительно, но за эти годы Тоня стала очень похожей на свою приемную маму.

Татьяна Миткова — работает на ТВ и сегодня

Зрители наверняка помнят одну из наиболее ярких телезвезд 90-х — смелую и задиристую Татьяну Миткову. Эта красивая девушка вела программы «120 минут», «Международная панорама», «Телевизионная служба новостей». На протяжении 11 лет она была ведущей программы «Сегодня» на НТВ.

На счету Татьяны — создание документальных фильмов о Муслиме Магомаеве и Олеге Лундстреме.

Сегодня Митковой — 65 лет. Она — главный редактор Службы информации НТВ. О своей личной жизни Татьяна распространяться не любит. Известно лишь, что она во второй раз замужем, а от первого мужа у нее взрослый сын. Есть и внук. В свободное время Миткова обожает играть в теннис, экстремально водит машину, а вот к алкоголю и сигаретам относится резко отрицательно.

Алла Волкова — она знала все о «Любви с первого взгляда»

Аллу Волкову зрители запомнили как ведущую развлекательного шоу «Любовь с первого взгляда». Ее партнером был Борис Крюк. Программа просуществовала 8 лет и была очень популярной: ведь ничего подобного мы прежде не видели!

Ведущих почти все считали мужем и женой, настолько органично они смотрелись в кадре. Однако они были просто партнерами. После закрытия передачи, в 1999 году, Алла Волкова вышла замуж в третий раз. Известно, что потом она работала преподавателем английского языка в школе. По некоторым данным, сегодня она работает редактором «Что? Где? Когда?» и других программ продюсерского центра «Игра-ТВ». У Аллы — двое взрослых сыновей.

Ксения Стриж — лучшая музыка и роман с Макаревичем

В начале 90-х на все были без ума от Ксении Стриж: эта энергичная девушка приглашала в свою передачу «У Ксюши» самых интересных артистов, задавала интересные вопросы, сама выглядела, как звезда!

Помимо «У Ксюши», Стриж вела и другие программы — «50/50», «Доброй ночи», «Как найти мужа?», «Ночное рандеву»… А в конце 90-х неожиданно ушла с телевидения на радио — там она чувствовала себя более привольно.

Однако скоро начались проблемы — по некоторым данным, руководство радиостанции прониклось к ведущей сильной неприязнью после того, как она написала заявление об уходе — девушка хотела сменить место работы. Дело дошло до открытых угроз, потом неизвестные подожгли ее квартиру, угнали машину… Расстаться с радиостанцией по‑хорошему не получилось, пришлось решать дело через суд.

Все это изрядно попортило Ксюше и нервы, и репутацию. Примерно в то же время она потеряла любимого отца — актера Юрия Волынцева. Чтобы справиться с нервным напряжением, девушка начала употреблять алкоголь.

Впрочем, через некоторое время все наладилось, черная полоса осталась позади. И сегодня ее основное место работы — радио, хотя и на ТВ Ксения тоже появляется. В одной из телепередач Ксения неприятно удивила зрителей своим внешним видом: она выглядела гораздо старше своих лет.

Когда ей предложили сделать пластическую операцию в рамках шоу «На 10 лет моложе», она согласилась: ведь ее новый, пятый, муж был на 16 лет моложе, и женщине хотелось соответствовать!

Омолаживающие процедуры пошли Ксении на пользу: поклонники отметили, что теперь она выглядит отлично. Ксения несколько раз была замужем, но детей у нее нет. Самый известный роман Стриж с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. С нынешним мужем Ксения, по данным некоторых СМИ, взяла мальчика-подростка из Челябинского детского дома.

Елена Масюк — побывала в плену у чеченских боевиков

С 1993 по 2000 годы Елена Масюк работала на канале НТВ. Эта хрупкая девушка взвалила на свои плечи опасную неженскую работу — она вела репортажи из «горячих точек», самой горячей из которых была на тот момент Чечня. Она взяла однажды интервью у Шамиля Басаева, за что Генпрокуратура завела на нее дело.

Не думая об опасности, она ехала в самый эпицентр боевых действий, чтобы добыть правдивую информацию и показать зрителям эксклюзив. И однажды ее вместе с оператором и звукооператором захватили в плен и увезли в горы.

Через несколько месяцев съемочную группу выкупили за немалые деньги. Елена Масюк некоторое время продолжала работать на ТВ, в 2005-м стала преподавателем журфака МГУ, а потом — обозревателем «Новой Газеты». В настоящее время Елена снимает документальное кино для канала Russia Today.