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Кончаловский на коленях умолял жену не разводиться 

Мира Маркина 7 часов назад
Кончаловский на коленях умолял жену не разводиться
Фото: @mityakonchalovsky
Дмитрий Кончаловский на коленях умолял Ольгу Спиркину не разводиться с ним.
В студии программы "Судьба человека" звезда сериалов Ольга Спиркина рассказала о разводе с племянником Никиты Михалкова, журналистом Дмитрием Кончаловским. Они прожили в браке три года, но Ольга не захотела мириться с вредными привычками мужа.

"Он был разбит после развода. В 50 лет Митя впервые стал отцом, а супруга вдруг заявила ему, что подала на развод",

— вспоминает актриса встречу с Кончаловским.
Ольга призналась, что причиной развода стали абсолютно разные образы жизни. Актриса обожает чистоту, не пьет и не курит, в то время как Кончаловский часто употребляет вино, не убирает за собой и много спит.

"Он не изменял мне, просто любит выпивать, он не скрывает даже […]. Мне нравится, когда мужчина ведет нормальный образ жизни, думает о своем здоровье, ухаживает за собой. Человек не должен быть обузой… Я не нуждаюсь ни в чем, только в любви и уюте в доме. Мне не нужен мужчина-сын, за которым надо ухаживать",

— рассказала Ольга.
Кончаловский пришел в студию шоу с цветами, встал на колено и попросил Спирину отказаться от развода. А затем добавил, что Ольга часто придирается к нему:

"Да, я люблю выпить. Но Ольга выпьет два бокала, а все, что больше двух для нее — "страшный алкоголизм".

В свою очередь, Спиркина ответила, что Кончаловский раздражает ее и возвращаться "в одну и ту же воду" она не собирается.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жена Ефремова высказалась о разводе.
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Комментарии 4
ТВ , Судьба человека , Ольга Спиркина , Никита Михалков
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