Клоунессу Ирину Асмус знали все дошкольники Советского Союза благодаря ее веселой Ириске из телепередачи «АБВГДейка». Обаятельная Ириска в одночасье покорила всех советских девочек, которые в своих письмах сообщали о том, что тоже мечтают работать в цирке, как их любимая героиня.

Однако не все знают, что свой творческий путь Ирина начинала как эквилибристка на першах, работая под куполом цирка. Видео расскажет о кочевом детстве будущей артистки, о том, почему она решила стать клоунессой, ее театральных успехах, непростой личной жизни и трагической гибели.