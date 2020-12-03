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Участница шоу «Суперстар» Татьяна Иванова: «Концертов у меня не было уже давно» 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
«Концертов у меня не было уже давно»
Фото: ИД "Собеседник"
Участница шоу «Суперстар. Возвращение» Татьяна Иванова в недавнем интервью рассказала, что была рада вернуться на сцену. Артистка прекрасно себя чувствует в привычной стихии и готовится к новым выпускам шоу.
Зрители же отметили, что Татьяна находится в отличной физической форме. Сама Иванова признается, что ей повезло с генами.

«Спорт и я — вещи, друг от друга достаточно далекие. Иногда выполняю какие-то легкие разминки, чтобы нигде не хрустело и не болело. А так чтобы убивать себя в спортзале — это не ко мне. Диеты тоже не соблюдаю. Генетика у меня хорошая», — признается Иванова.

Татьяна также рассказала, что шла на проект не ради победы, а ради участия. У артистки уже давно нет концертов, так что ей приятно вернуться на сцену хотя бы временно. Ивановой интересно исполнять чужие песни.
«Концертов у меня не было уже давно. Но так чтобы умирать, я еще пока не собираюсь. Я в жизни человек не особо притязательный. Если у меня, грубо говоря, не будет черной икры, то я это переживу спокойно абсолютно. Я привыкла жить по тем средствам, которые имею в данный момент», — рассказала Иванова в интервью Собеседнику.
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Комментарии 1
ТВ , Татьяна Иванова
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