«Концертов у меня не было уже давно»

Участница шоу «Суперстар. Возвращение» Татьяна Иванова в недавнем интервью рассказала, что была рада вернуться на сцену. Артистка прекрасно себя чувствует в привычной стихии и готовится к новым выпускам шоу.

Зрители же отметили, что Татьяна находится в отличной физической форме. Сама Иванова признается, что ей повезло с генами.

«Спорт и я — вещи, друг от друга достаточно далекие. Иногда выполняю какие-то легкие разминки, чтобы нигде не хрустело и не болело. А так чтобы убивать себя в спортзале — это не ко мне. Диеты тоже не соблюдаю. Генетика у меня хорошая», — признается Иванова.

Татьяна также рассказала, что шла на проект не ради победы, а ради участия. У артистки уже давно нет концертов, так что ей приятно вернуться на сцену хотя бы временно. Ивановой интересно исполнять чужие песни.