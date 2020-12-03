Стала известна замена погибшему Колтовому в шоу 

Александр Колтовой, ведущий таких развлекательных шоу как "ДНК" и "Звезды сошлись", погиб в начале ноября в результате авиакатастрофы в Подмосковье. За штурвалом сидел сам шоумен.

С тех пор, как стало известно о гибели телеведущего, телеканал НТВ начал поиски замены. Сейчас же появилась информация, что Александра Колтового в передаче "ДНК" заменит актриса Анна Казючиц

Актриса прославилась благодаря таким фильмам как «Домработница», «Коварные игры», «Дурная кровь». Кроме того, Анна Казючиц снималась во многих телешоу на канале, в том числе и на "ДНК". Артистка уже прокомментировала свое новое назначение.

"С программой ДНК я знакома уже не первый год, принимала в ней участие в качестве эксперта. Она всегда мне нравилась… Мне все это очень интересно, и для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового, и, став ведущей ДНК, постараться внести пусть и небольшой вклад в решение проблем, которые волнуют людей долгие годы",

— цитирует Анну Казючиц Starhit

Примечательно, что помимо новых выпусков, будут транслироваться и повторы передач с ведущим Александром Колтовым. Напомним, шоу "ДНК" выходит на канале НТВ уже два года. Героями передачи становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными людьми. Участником шоу может стать любой человек, причем дорогостоящая генетическая экспертиза проводится совершенно бесплатно.