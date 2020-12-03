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Звезда «Холостяка» получила травму лица в ДТП на Бали 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Звезда «Холостяка» получила травму лица в ДТП на Бали
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда седьмого сезона шоу «Холостяк», 21-летняя модель Лиза Адаменко попала в ДТП на Бали. 3 декабря девушка выложила в Instagram фотографии с ссадинами на лице и сообщила подписчикам, что получила ранения, когда в первый раз в жизни управляла мотоциклом без шлема.

«Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того чтобы его поднять и меня накрыло сверху моим немаленьким байком!» — рассказала Лиза, назвав эту историю комичной.

По словам девушки, после удара она чувствовала лишь легкое головокружение, а вот левая сторона ее красивого лица получила ощутимый урон. Благо больше царапин на теле модели не обнаружилось. Она даже не плакала от боли.
Адаменко отметила, что ей повезло с местом ДТП: байкерша перевернулась недалеко от виллы отзывчивых людей, которые оказали ей первую помощь и забрали ее с дороги вместе с мотоциклом.
@lizaadamenko_
Модель отнеслась к происшествию с оптимизмом и восприняла его, как жизненный урок. Восстанавливаясь после своей небольшой аварии, она посвящает время саморазвитию — к примеру, слушает лекции по сексологии.

«А лицо заживет. Как говорит мой любимый врач, могло быть и хуже», — оптимистично написала девушка.

Лиза пообещала своим подписчикам, что впредь будет осторожнее и уже никогда не сядет на байк без шлема.
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ТВ , Лиза Адаменко
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