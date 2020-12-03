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Телеведущий рассказал в эфире о своих секс-фантазиях 

Lenta.ru 8 часов назад
Телеведущий рассказал в эфире о своих секс-фантазиях
Фото: Lenta.ru
Телеведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) рассказал о своих сексуальных фантазиях. Об этом сообщает The Mirror.
В эфире передачи соведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) завела разговор о том, как Морган пытается сохранить любовные чувства с женой с помощью ролевой игры. Она решила поддержать эту тему после того, как супруга журналиста Селиа Уолден (Celia Walden) написала колонку об отношениях с мужем.
По словам Пирса, однажды пара призналась себе, что насытилась друг другом. Тогда Селиа спросила у супруга о его сексуальных фантазиях. «У меня есть одна — притвориться, что мы незнакомцы, которые никогда не встречались», — ответил ведущий.
После этого муж и жена воплотили фантазию в жизнь: они пошли на ужин и весь вечер делали вид, что встретились впервые. Ради этого они даже сняли с пальцев обручальные кольца. Но ведущий добавил, что на этом фантазия и закончилась — без какой-либо интимной близости.
Пирс и Селиа женаты с 2010 года. Они воспитывают девятилетнюю дочь Элизу (Elise).
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