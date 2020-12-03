Британская ведущая новостей канала «Би-би-си» Софи Рэйуорт (Sophie Raworth) пожаловалась, что столкнулась с трудностями в работе в период пандемии коронавируса. Как сообщает Daily Mail, вскоре 52-летняя журналистка нашла решение проблемы в регулярных занятиях бегом.

По ее словам, впервые за время карьеры она не могла «убежать» от информационных тем, про которые сообщала на работе, так как вирус затронул и ее личную жизнь вне телестудии.

«На работе мы этим дышим и живем, и нет никакого варианта уйти от этого после. Я и вправду начала чувствовать что-то вроде клаустрофобии. Мир каждого из нас стал в определенной степени меньше», — заметила ведущая.

Рэйуорт подчеркнула, что нашла способ избавляться от этих эмоцией через бег — «заглушить» собственный мозг от постоянных сообщений о негативных происшествиях. «Это делает меня по-настоящему счастливой. Я просто бегу, не вижу никого вокруг, не думаю ни о чем, а мои легкие наполняются свежим воздухом», — описала она свои впечатления.

Она заметила, что начала бегать постепенно и такой способ — делать маленькие шаги, начала применять и в других делах. Вскоре британка ради того, чтобы реже бывать в общественном транспорте, решила бегать и на работу.