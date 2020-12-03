Благодаря данным стримингового сервиса Apple Music названы любимые артисты россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Первое место в рейтинге досталось рэперу Скриптониту — в этом году люди чаще всего слушали именно его песни. При этом его альбом попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении года.

На втором месте оказался исполнитель Моргенштерн. Замкнула тройку финалистов певица Zivert. В десятку также вошли такие музыканты, как JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж Егор Крид , Баста и Элджей.