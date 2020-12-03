Благодаря данным стримингового сервиса Apple Music названы любимые артисты россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Первое место в рейтинге досталось рэперу Скриптониту — в этом году люди чаще всего слушали именно его песни. При этом его альбом попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении года.
На втором месте оказался исполнитель Моргенштерн. Замкнула тройку финалистов певица Zivert. В десятку также вошли такие музыканты, как JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей.
Наиболее популярной композицией стала «Комета» певца JONY. Следом за ней в рейтинге разместились треки «Любимка» исполнителя NILETTO и Blinding Lights от The Weeknd.
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