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Вердиш готовит ролик о махинациях Сафронова на «Битве экстрасенсов» 

Даня Виттиг 6 часов назад
Медиум Алина Вердиш заявила, что готовит уже четвертый ролик о махинациях иллюзиониста Сергея Сафронова на проекте «Битва экстрасенсов».
К слову, действиями Сафронова уже заинтересовались правоохранительные органы. По словам медиума, к ней уже приходил участковый, с которым она побеседовала о Сафронове.
Девушка дала все необходимые показания. Она считает, что только правоохранительные органы могут принять решение о возбуждения дела.

«Я готовлю четвертый ролик. Это будет бомба! Вы опять, Сергей, фантазируете. Выйдите из образа, это не иллюзия!»

Ранее "Рамблер" сообщал, что уволенный Сафронов тоже подает в суд.
ТВ , Видео , Сергей Сафронов , МВД
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