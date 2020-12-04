Медиум Алина Вердиш заявила, что готовит уже четвертый ролик о махинациях иллюзиониста Сергея Сафронова на проекте «Битва экстрасенсов».
К слову, действиями Сафронова уже заинтересовались правоохранительные органы. По словам медиума, к ней уже приходил участковый, с которым она побеседовала о Сафронове.
Девушка дала все необходимые показания. Она считает, что только правоохранительные органы могут принять решение о возбуждения дела.
«Я готовлю четвертый ролик. Это будет бомба! Вы опять, Сергей, фантазируете. Выйдите из образа, это не иллюзия!»
Ранее "Рамблер" сообщал, что уволенный Сафронов тоже подает в суд.