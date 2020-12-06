Варум исполнит мечту и, наконец, станет Чебурашкой

Певица Анжелика Варум озвучит Чебурашку. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Варум выложила пост, где объяснила, что она давно мечтала попробовать себя в жанре мультипликации. И в один прекрасный день ее пригласили на студию «Союзмультфильм», мечта осуществилась.

Анжелика Варум призналась, что будучи ребенком, она даже завидовала Чебурашке.