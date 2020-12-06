Варум исполнит мечту и, наконец, станет Чебурашкой

Певица Анжелика Варум озвучит Чебурашку. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Варум выложила пост, где объяснила, что она давно мечтала попробовать себя в жанре мультипликации. И в один прекрасный день ее пригласили на студию «Союзмультфильм», мечта осуществилась.
Анжелика Варум призналась, что будучи ребенком, она даже завидовала Чебурашке.
«Он жил в телефонной будке, а значит был счастливым обладателем собственного телефонного аппарата, в то время как мне приходилось каждый раз выскакивать из дома, охотиться за дефицитной двушкой (две копейки), чтобы позвонить друзьям. Сегодня меня можно поздравить. Во-первых, телефон у меня в кармане. И во-вторых, я озвучиваю кумира моего детства. Теперь я Чебурашка!», — поделилась эмоциями Варум. Киностудия «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку под названием «Чебурашка. Секрет праздника».
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