Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Анжелика Варум озвучит Чебурашку в новогодней серии мультфильма 

Даня Виттиг 5 часов назад
Варум исполнит мечту и, наконец, станет Чебурашкой
Фото: @avarum
Певица Анжелика Варум озвучит Чебурашку. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Варум выложила пост, где объяснила, что она давно мечтала попробовать себя в жанре мультипликации. И в один прекрасный день ее пригласили на студию «Союзмультфильм», мечта осуществилась.
Анжелика Варум призналась, что будучи ребенком, она даже завидовала Чебурашке.

«Он жил в телефонной будке, а значит был счастливым обладателем собственного телефонного аппарата, в то время как мне приходилось каждый раз выскакивать из дома, охотиться за дефицитной двушкой (две копейки), чтобы позвонить друзьям. Сегодня меня можно поздравить. Во-первых, телефон у меня в кармане. И во-вторых, я озвучиваю кумира моего детства. Теперь я Чебурашка!», — поделилась эмоциями Варум. Киностудия «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку под названием «Чебурашка. Секрет праздника».

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Америке сняли фильм про коронавирус, который уничтожит людей.
Видео дня. Как угасла звезда Нины Ивановой
Комментарии
ТВ , Анжелика Варум
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение