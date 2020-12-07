Солистку «Комбинации» разнесли в пух и прах

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова стала участницей шоу «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. Во время одного из выпусков на нее обрушилось недовольство музыкального критика Сергей Соседова, который возмутился тем, как певица исполнила песню Валентины Легкоступовой «Ягода-малина».

Соседов был возмущен не только исполнением, но и «пластмассовым» голосом артистки. И это при том, что во время выступления Татьяны он прослезился.

«Это песня-память по Валюше, ее надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — "ягода малина нас к себе манила", это ведь обращение к ней, это Валя нас манит!»

— негодовал Сергей.

Примечательно, что другие члены жюри не были согласны с мнением Соседова. За солистку «Комбинации» вступились и Maruv, и Наташа Королева

«В конце концов, у нас тут не поминки»,

— резюмировали члены жюри, но это не помешало Соседову самую низкую оценку Ивановой.