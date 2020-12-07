Нельсон объяснила, почему ее убрали с ТВ

Певица Ирина Нельсон предупредила своих поклонников, что им не стоит ждать ее появления в новогодних программах на телевидении. Вокалистка рассказала, что кому-то из руководства показалось, что она выглядит недостаточно хорошо для того, чтобы светиться на экране.

«Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? «Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот», — написала Ирина Нельсон на своей страничке в Instagram.

Звезда запретила поклонникам писать ей что-либо утешающее. Ирина считает, что это такая форма зависти к тому, как прекрасно она выглядит в свои 48 лет. больше по теме

Нельсон уверена, что просто не укладывается в существующие форматы и стереотипы, и намерена их разрушать. Последовать ее примеру певица призвала и поклонников. Те немедленно поддержали Ирину Нельсон, признавшись ей в любви.