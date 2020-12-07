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«Она уже старая»: 48-летняя Ирина Нельсон объяснила, почему ее убрали с ТВ 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Нельсон объяснила, почему ее убрали с ТВ
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Ирина Нельсон предупредила своих поклонников, что им не стоит ждать ее появления в новогодних программах на телевидении. Вокалистка рассказала, что кому-то из руководства показалось, что она выглядит недостаточно хорошо для того, чтобы светиться на экране.

«Я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? «Она уже старая, я сам не видел, но мне приятель сказал, что Reflex уже не тот», — написала Ирина Нельсон на своей страничке в Instagram.

Звезда запретила поклонникам писать ей что-либо утешающее. Ирина считает, что это такая форма зависти к тому, как прекрасно она выглядит в свои 48 лет. больше по теме
Нельсон уверена, что просто не укладывается в существующие форматы и стереотипы, и намерена их разрушать. Последовать ее примеру певица призвала и поклонников. Те немедленно поддержали Ирину Нельсон, признавшись ей в любви.

«По-моему, на госканалах проходной возраст — от 60. Ирина, может, вы не правильно поняли? Может, он сказал «недостаточно старая?», «Да там и смотреть нечего. Мы с вами», «Ирина, вы лучшая и пофиг на него», — высказываются поклонники Ирины Нельсон. Смотрите также

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ТВ , Ирина Нельсон
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