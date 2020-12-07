Раскрыта правда о ведущей «Давай поженимся» 

По его словам, когда камера отключена, ведущая "Давай поженимся" абсолютно другая. Соболев вместе с Сябитовой принял участие в передаче "Форт Боярд".

"Когда включилась камера, я ***** (удивился). Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актерская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает", — рассказал блогер.

Сябитова объяснила ему, что ведет себя так в программе, потому что нашла свою аудиторию и давно на нее работает.