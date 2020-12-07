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Раскрыта правда о ведущей «Давай поженимся» 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Раскрыта правда о ведущей «Давай поженимся»
Фото: @syabitova_roza
Видеоблогер Николай Соболев рассказал в YouTube-шоу "Балдежный подкаст", как ведет себя Роза Сябитова в жизни.
По его словам, когда камера отключена, ведущая "Давай поженимся" абсолютно другая. Соболев вместе с Сябитовой принял участие в передаче "Форт Боярд".

"Когда включилась камера, я ***** (удивился). Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актерская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает", — рассказал блогер.

Сябитова объяснила ему, что ведет себя так в программе, потому что нашла свою аудиторию и давно на нее работает.

"Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Моргенштерн пришел на «Давай поженимся».
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ТВ , Роза Сябитова , Николай Соболев
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