Раскрыта правда о ведущей «Давай поженимся» 

Видеоблогер Николай Соболев рассказал в YouTube-шоу "Балдежный подкаст", как ведет себя Роза Сябитова в жизни.
По его словам, когда камера отключена, ведущая "Давай поженимся" абсолютно другая. Соболев вместе с Сябитовой принял участие в передаче "Форт Боярд".
"Когда включилась камера, я ***** (удивился). Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актерская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает", — рассказал блогер.
Сябитова объяснила ему, что ведет себя так в программе, потому что нашла свою аудиторию и давно на нее работает.
"Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Моргенштерн пришел на «Давай поженимся».