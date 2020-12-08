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Ургант высмеял появление Моргенштерна на «Давай поженимся!» 

Даня Виттиг 1 час назад
Ургант высмеял Моргенштерна на «Давай поженимся!»
Фото: кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Иван Ургант в эфире собственного шоу посмеялся над рэпером Моргенштерном, который недавно принял участие в программе «Давай поженимся!».
Ургант пошутил, что произошел уникальный случай, когда в одной студии находились два человека с татуировкой «666». По его словам, последний раз такая ситуация случалась на съемочной площадке фильма «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку».
Дмитрий Хрусталев уточнил, что пока неизвестно, пришел ли Моргенштерн в качестве жениха или сюрприза жениха. На это Ургант ответил, что уверен в первом варианте.

«Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — иронично заключил Ургант.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему рэпер пришел на передачу "Давай поженимся!"
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ТВ , Жестокий романс , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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