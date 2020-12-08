Ургант высмеял Моргенштерна на «Давай поженимся!»

Иван Ургант в эфире собственного шоу посмеялся над рэпером Моргенштерном, который недавно принял участие в программе «Давай поженимся!».
Ургант пошутил, что произошел уникальный случай, когда в одной студии находились два человека с татуировкой «666». По его словам, последний раз такая ситуация случалась на съемочной площадке фильма «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою ласточку».
Дмитрий Хрусталев уточнил, что пока неизвестно, пришел ли Моргенштерн в качестве жениха или сюрприза жениха. На это Ургант ответил, что уверен в первом варианте.
«Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — иронично заключил Ургант.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему рэпер пришел на передачу "Давай поженимся!"