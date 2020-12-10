Секс-сцены на российских реалити-шоу 

Эти участники реалити-шоу запомнились зрителям не только как яркие личности, но еще и за свободу действий и желаний — сексуальных в том числе. Смогли ли ребята построить отношения, находясь под прицелом видеокамер? Не очень, но показать свои чувства миллионам зрителей — эта затея вполне удалась.

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Горячая парочка Третьяков и Беркова были без ума друг от друга. Кто-то даже искренне верил, что влюбленные дойдут до финала и выиграют главный приз шоу — огромный дом в Подмосковье.

Сексуальное мастерство возлюбленной и ее раскрепощенность нравились Роману, поэтому свою страсть они не скрывали от видео-камер, а следовательно, от миллионов зрителей. Правда, вскоре Роман узнал, что его любимая Лена — актриса жанра XXX. С таким ударом он справиться не мог, поэтому пара объявила о своем расставании.

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Сцены орального секса стали первыми кадрами интимной жизни участников «Дома-2».

Таким образом поклонники шоу смогли удостовериться в искренности чувств пары — чем же еще заняться в отдельном домике? Шах и мат, атеисты!

Демид Резин и Настя Габи, «Каникулы в Мексике»

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Как только Настя появилась на телепроекте, она сразу же объявила, что обожает опасности и опасных мужчин.

Видимо, Демид показался Насте невероятно опасным, если буквально в первой серии девушка согласилась заняться с ним сексом в ванной. Интересно, в чем была опасность? Может быть, пол в ванной был достаточно скользким? Тогда это действительно была опасная авантюра.

Сергей Кравчук и Таня Солодовник, «Каникулы в Мексике»

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Видимо, участники проекта настолько понравились друг другу в первый день знакомства, что напрочь забыли о камерах. Ох, эта любовь — такая головоломка.

Кстати, любовь у Сергея прошла буквально через минуту после завершения сеанса любви.

Максим Касымов и Маргарита Семенякина, «За стеклом»

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Звезды реалити-шоу «За стеклом» Максим и Марго не стеснялись своих чувств, а на проекте сблизились настолько, что решили связать себя узами брака после завершения шоу.

К сожалению, новая семья не выдержала проверки чувств и через несколько лет Макс и Марго разбежались.