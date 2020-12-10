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Секс-сцены на российских реалити-шоу 

BigPicture.ru 1 час назад
Секс-сцены на российских реалити-шоу
Фото: BigPicture.ru
Эти участники реалити-шоу запомнились зрителям не только как яркие личности, но еще и за свободу действий и желаний — сексуальных в том числе. Смогли ли ребята построить отношения, находясь под прицелом видеокамер? Не очень, но показать свои чувства миллионам зрителей — эта затея вполне удалась.

Роман Третьяков и Елена Беркова,

BigPicture.ru
Горячая парочка Третьяков и Беркова были без ума друг от друга. Кто-то даже искренне верил, что влюбленные дойдут до финала и выиграют главный приз шоу — огромный дом в Подмосковье.
Сексуальное мастерство возлюбленной и ее раскрепощенность нравились Роману, поэтому свою страсть они не скрывали от видео-камер, а следовательно, от миллионов зрителей. Правда, вскоре Роман узнал, что его любимая Лена — актриса жанра XXX. С таким ударом он справиться не мог, поэтому пара объявила о своем расставании.

Степан Меньщиков и Алена Водонаева, «Дом-2»

BigPicture.ru
Сцены орального секса стали первыми кадрами интимной жизни участников «Дома-2».
Таким образом поклонники шоу смогли удостовериться в искренности чувств пары — чем же еще заняться в отдельном домике? Шах и мат, атеисты!

Демид Резин и Настя Габи, «Каникулы в Мексике»

BigPicture.ru
Как только Настя появилась на телепроекте, она сразу же объявила, что обожает опасности и опасных мужчин.
Видимо, Демид показался Насте невероятно опасным, если буквально в первой серии девушка согласилась заняться с ним сексом в ванной. Интересно, в чем была опасность? Может быть, пол в ванной был достаточно скользким? Тогда это действительно была опасная авантюра.

Сергей Кравчук и Таня Солодовник, «Каникулы в Мексике»

BigPicture.ru
Видимо, участники проекта настолько понравились друг другу в первый день знакомства, что напрочь забыли о камерах. Ох, эта любовь — такая головоломка.
Кстати, любовь у Сергея прошла буквально через минуту после завершения сеанса любви.

Максим Касымов и Маргарита Семенякина, «За стеклом»

BigPicture.ru
Звезды реалити-шоу «За стеклом» Максим и Марго не стеснялись своих чувств, а на проекте сблизились настолько, что решили связать себя узами брака после завершения шоу.
К сожалению, новая семья не выдержала проверки чувств и через несколько лет Макс и Марго разбежались.
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Комментарии
ТВ , Сергей Кравчук , Роман Третьяков , Степан Меньщиков , Алена Водонаева , Елена Беркова
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