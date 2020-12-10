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Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2» 

Даня Виттиг 3 часа назад
Максим Фадеев призвал закрыть «Дом-2»
Фото: @fadeevmaxim
Максим Фадеев выложил пост в своем Instgram, в котором поразмышлял на тему смерти девушки, которая умерла во время стрима блогера Reeflay.
Продюсера возмутило, что даже когда его девушка скончалась, он продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. По мнению Фадеева, это уже не люди, а "животные".

"Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во все этом", — говорит продюсер на видео.

В комментариях пользователи пришли к мнению, что проблемы связанные с контентом необходимо решать на государственном уровне. И начать стоит с телепроекта "Дом-2".

"Нужно начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2", где ведущие с упоением раскрутили это убожество", — прокомментировала Larisa_____01.

"Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!" — поддержал ее позицию Максим Фадеев.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ивлеева закрывает все свои проекты.
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Комментарии 2
ТВ , Максим Фадеев
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