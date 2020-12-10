Пенсионер пожаловался на жизнь и стал знаменитым 

91-летний британский пенсионер Мартин Кеньон (Martin Kenyon) дал интервью журналисту CNN и в прямом эфире пожаловался на жизнь, после чего стал знаменитым. Фрагмент их беседы опубликован в Twitter журналиста Оливера Дарси.

Планировалось, что Кеньон расскажет о своих впечатлениях от прививки компаний Pfizer и BioNTech, однако вместо этого мужчина поделился историей о том, насколько неудачным был его день.

Пенсионер вспомнил, что сам позвонил в больницу, чтобы записаться на прививку. Во время разговора ему задавали «не очень интересные вопросы», на которые надо было отвечать да или нет. В итоге Кеньона пригласили на прием.

«Но, конечно же, я не мог нигде найти место, чтобы припарковать машину, потому опоздал. В общем, когда я оказался в больнице, меня внесли в список [на потом]. Я вышел, у меня был довольно неприятный обед. Затем вернулся, меня уже ждали. И да, было совсем не больно, я даже не почувствовал иглы», — рассказал пенсионер.

Кеньон подчеркнул, что надеется в итоге прожить еще много лет после вакцинации, так как хочет видеться и общаться с внучками. Затем мужчина по просьбе репортера показал карточку, которую ему выдали в больнице. «На ней мое имя и дата, когда мне нужно будет подойти. Вроде через 10 дней. Довольно скучно это все», — констатировал он. После этих слов пенсионера корреспондент рассмеялся.