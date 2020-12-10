Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом» 

Пародистка и юмористка Елена Воробей согласилась с критикой передачи «Аншлаг» и назвала программу «зашкварным форматом». Об этом она рассказала журналистке Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.

Воробей поделилась, как она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, и ей тяжело выдавить даже улыбку. За это организаторы шоу ее критикуют:

«И мне потом прилетает: "Ты что сидела такая, как будто ты говна в рот набрала?"»

Артистка также призналась, что во время номеров показывают «записанные заранее улыбки массовки и артистов, которые сидят в этой массовке и там совершенно не в тему».

Елена отметила, что может отвечать только за свои «пять минут сценического времени»: