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Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом» 

Мария Грибова 12 минут назад
Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом»
Фото: РИА Новости
Пародистка и юмористка Елена Воробей согласилась с критикой передачи «Аншлаг» и назвала программу «зашкварным форматом». Об этом она рассказала журналистке Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.
Воробей поделилась, как она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, и ей тяжело выдавить даже улыбку. За это организаторы шоу ее критикуют:

«И мне потом прилетает: "Ты что сидела такая, как будто ты говна в рот набрала?"»

Артистка также призналась, что во время номеров показывают «записанные заранее улыбки массовки и артистов, которые сидят в этой массовке и там совершенно не в тему».
Елена отметила, что может отвечать только за свои «пять минут сценического времени»:

«И тут я ломаю башку, как сделать так, чтобы не опозориться, чтобы не было ощущения, что я тухляк».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Воробей объяснила, почему просила денег на еду.
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