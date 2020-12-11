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Дорохов признался, что опасается одного из участников юмористического шоу 

Даня Виттиг 4 часа назад
«Я такой опущенный домой поехал»
Фото: @dorokhovdenisofficial
Актер Денис Дорохов рассказал, что опасается другого юмориста Алексея Щербакова. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Я его боюсь. Он меня реально достал однажды»..

Речь идет о съемках программы «Кто здесь комик», на которых Дорохов "проиграл" Щербакову в юмористической битве.

«Я волнуюсь ужасно, впервые стою на сцене один, обычно кто-то рядом, то команда КВН, то кто-то из «Однажды в России», а тут шоу импровизационное, юмор нужно придумывать здесь и сейчас. Там было четверо комиков: я, Леша, Фил Воронин и Зоя Яровицына. Нас зовут на сцену, начинают представлять, предоставлять слово… И Леша вдруг говорит: «Я сегодня разнесу Дороха. Дорох, тебе конец!» Просто с ходу, даже шоу еще не началось… А я думаю: «Леш, зачем? Мы даже не знакомы…». Я обалдел от этой ситуации», — вспоминал Денис.

Выступать первым перед публикой выпало Дорохову. Артист должен был придумать шутки на тему «Фабрика физалиса», что привело его в еще больший ужас.

«Я ничего не понимаю, а мне нужно шутить, еще и приз денежный… Я говорю: «У жены день рождения, мне нужно жене ноутбук купить». С горем пополам прохожу конкурс. Вторым выступает Щербаков и опять начинает: «Видели что было? Все, ему конец!». И просто все выступление меня прикладывал. Меня выкинули к черту еще до голосования. Начались остальные конкурсы, а он в каждом меня унижает. Я такой опущенный домой поехал. А ведь у меня сын, мне какие-то моральные вещи ему нужно говорить», — делился юморист.

Но Денис не стал держать обид и в знак уважения пожал оппоненту руку. Зрители сразу заметили, что сила юмора на стороне Щербакова и призвали Дорохова просто принять поражение достойно.
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Комментарии 2
ТВ , Алексей Щербаков , Денис Дорохов
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