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Звезда «Кривого зеркала» объяснил, почему не в восторге от Нагиева 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
«Нагиев, я тебя сожгу!»
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в эфире собственного YouTube-шоу «Пчелка» раскритиковал рэпера Моргенштерна, который ранее появился на программе «Давай поженимся!».

«Дебил! Кто ж за тебя замуж то пойдет? Ты себя в зеркале выдел? Три шестерки на лбу… Осиновый кол… и зарыть на кладбище вместе с сатанистами».

Также Александр Морозов нелестно отозвался об актере Дмитрии Нагиеве. Его он назвал сволочью. Артист вспомнил, как вместе с актером оказался однажды на одних съемках. Он заметил, что пока камеры были выключены, то Нагиев чуть ли не лез целоваться в десны. Однако как только их включали, Нагиев превратился, как он выразился, в тварь и стал нелестно отзываться о коллегах. Морозов добавил, что и Моргенштерна, и Нагиева необходимо сжечь.
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ТВ , Дмитрий Нагиев , Александр Морозов
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