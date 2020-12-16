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Популярный российский комик вспомнил об уходе из КВН из-за голода 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский комик вспомнил об уходе из КВН из-за голода
Фото: вДудь / YouTube
Популярный российский комик, участник Comedy Club и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов в интервью Юрию Дудю вспомнил о том, как решил уйти из КВН из-за голода. Их разговор опубликован на YouTube-канале «вДудь».
Смирнов рассказал, что начал играть в КВН во время учебы в университете. В 2005 году он поехал на десять дней в Юрмалу вместе с командой «Горячие финские парни». По его словам, поездка оказалась ужасной, потому что у них не было денег даже на еду. Свои последние 250 рублей комик потратил на стрижку и сандалии перед поездкой.
В итоге он взял с собой только три доллара, но обменять удалось лишь один из них. На полученные деньги Смирнов в первый день купил салат. Потом он и другие участники команды начали голодать. На деньги, которые им иногда удавалось найти во время поездки, они покупали хлеб и кефир.
«У меня в жизни не было никогда такого ощущения голода дикого, когда тебе плохо», — признался Смирнов и добавил, что поездка стала его последним опытом в КВН, так как после нее он разругался с командой.
Ранее российская юмористка и продюсер Ирина Мягкова рассказала, как во время ее участия в юмористическом проекте КВН мужчины-комики относились к женщинам в команде и интересовались проститутками. По словам Мягковой, во времена начала ее юмористической карьеры женщин воспринимали в КВН как «девочек для банкета», с которыми можно «повеселиться».
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ТВ , Ирина Мягкова , Алексей Смирнов
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