Судьба первого финалиста «Кто хочет стать миллионером?»

В 2001 году в истории российской программы «Кто хочет стать миллионером?» появился первый миллионер. Им стал отец пятерых сыновей Игорь Сазеев из Санкт-Петербурга. «Рамблер» расскажет на что победитель потратил свой выигрыш и как сложилась его жизнь.

Игорь учился в школе-интернате при Ленинском университете, а затем в самом университете на химфаке и в аспирантуре. И в 2001 году благодаря изданию «Комсомольская правда» он попал на шоу «Кто хочет стать миллионером?». На тот момент ведущим был пародист Максим Галкин

В одном интервью Сазеев рассказал, что за всю игру в ответе на вопрос он засомневался лишь раз, когда речь шла о « Евгении Онегине ». Тогда мужчина взял подсказку зала, и доверился зрителям.

Свой выигрыш Игорь потратил на ремонт, подарки детям, путешествия, покупку автомобиля, бизнес и поиски сына. Дело в том, что первая супруга мужчины после развода забрала сына и уехала жить в Германию. И благодаря выигранным деньгам ему удалось найти наследника, с которым он до сих пор поддерживает связь.

Личный архив Игоря Сазеева

А что касается бизнеса, то знакомые предложили Игорю заняться транспортными грузоперевозками. Однако он в этом деле ничего не понимал, и поэтому 250 тысяч рублей оказались потраченными зря.

Позже Сазеев вновь принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» в специальном выпуске, в котором были победители прошлых лет.

Сейчас Игорь работает графическим дизайнером, а также летом проводит экскурсии на Валааме (остров на Ладожском озере), занимается фотографией и путешествует по России.