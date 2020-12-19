Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Куда пропал ведущий главной передачи про выживание 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Куда пропал ведущий главной передачи про выживание
Фото: Кадр из передачи "В дикой природе с Беаром Гриллсом"
Путешественник и ведущий из Великобритании Беар Гриллс (настоящее имя — Эдвард Майкл) на протяжении шести лет, с 2006 по 2012 год, вел передачу "Выжить любой ценой". Миллионы телезрителей, в том числе из России, наблюдали за его экстремальными приключениями в дикой природе. "Рамблер" рассказывает, чем эксперт по выживанию занимается сейчас.
Отслуживший в спецназе британец, в 23 года покорил Эверест, попав в Книгу рекордов Гиннесса, пересек Северную Атлантику на надувной лодке, съездил в путешествие по Антарктиде. В начале 2000-х экстремала начали звать в телевизионные проекты про то, как выжить в экстремальных условиях.
Кадр из видео
Сейчас Беару Гриллсу 46 лет. Он продолжает путешествовать, пишет книги, занимается экологическими проблемами и благотворительностью. С 2009 года экстремал возглавляет "Ассоциацию Скаутов". Помимо этого, Беар Гриллс — мотивационный оратор. В этом году он запустил проект BecomingX, цель которого — помочь людям реализовать свой потенциал и добиться успеха. Ведущий выпускает фильмы об историях успеха знаменитостей.
Также он продолжает сниматься в роли телеведущего. В 2019 году на Netflix вышло шоу "Ты против дикой природы" с его участием. Еще Беар Гриллс активно публикует видео на своем YouTube-канале.
Что касается личной жизни, телеведущий воспитывает троих детей. Уже 20 лет он женат на Шаре Гриллс.
Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
Комментарии 1
ТВ , Netflix
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение