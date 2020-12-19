Куда пропал ведущий главной передачи про выживание 

Путешественник и ведущий из Великобритании Беар Гриллс (настоящее имя — Эдвард Майкл) на протяжении шести лет, с 2006 по 2012 год, вел передачу "Выжить любой ценой". Миллионы телезрителей, в том числе из России, наблюдали за его экстремальными приключениями в дикой природе. "Рамблер" рассказывает, чем эксперт по выживанию занимается сейчас.

Отслуживший в спецназе британец, в 23 года покорил Эверест, попав в Книгу рекордов Гиннесса, пересек Северную Атлантику на надувной лодке, съездил в путешествие по Антарктиде. В начале 2000-х экстремала начали звать в телевизионные проекты про то, как выжить в экстремальных условиях.

Кадр из видео

Сейчас Беару Гриллсу 46 лет. Он продолжает путешествовать, пишет книги, занимается экологическими проблемами и благотворительностью. С 2009 года экстремал возглавляет "Ассоциацию Скаутов". Помимо этого, Беар Гриллс — мотивационный оратор. В этом году он запустил проект BecomingX, цель которого — помочь людям реализовать свой потенциал и добиться успеха. Ведущий выпускает фильмы об историях успеха знаменитостей.

Также он продолжает сниматься в роли телеведущего. В 2019 году на Netflix вышло шоу "Ты против дикой природы" с его участием. Еще Беар Гриллс активно публикует видео на своем YouTube-канале.

Что касается личной жизни, телеведущий воспитывает троих детей. Уже 20 лет он женат на Шаре Гриллс.