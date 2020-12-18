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Популярного блогера обрекли на «неделю секса в носках» 

Lenta.ru 3 часа назад
Блогер Петухов получил «неделю секса в носках» после шоу
Фото: @wylsacom
Популярный российский блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, стал участником шоу Comment Out. На съемках он согласился выполнить одно из наказаний, которое, по словам создателей шоу, обрекло его на «неделю секса в носках». Выпуск опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри».
Петухов отказался писать певице Кети Топурия неприятный комментарий о ее беременности, поэтому ему пришлось выполнить наказание: человек в костюме лепрекона нарисовал зеленкой высокие носки на ногах блогера.

«Зеленка сходит довольно быстро. Уже дней через десять она начнет уходить», — пошутил ведущий шоу Владимир Маркони.

«Валя, у тебя будет неделя секса в носках», — добавил комик Александр Гудков, после чего Петухов назвал его оптимистом.
В октябре сообщалось, что Петухов занял второе место в списке самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии Forbes. Доход автора канала о гаджетах, в первую очередь от компании Apple, оценили в 3,41 миллиона долларов. У Петухова есть крупные контракты со «Сбером» и «Мегафоном».
Канал о технологиях Wylsacom появился в июле 2011 года. За это время на него подписались более девяти миллионов человек, а общее количество просмотров на всех роликах составляет более двух миллиардов.
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Комментарии 1
ТВ , Валентин Петухов , Александр Гудков , Владимир Маркони , Мегафон , Сбербанк России , Apple , Forbes
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