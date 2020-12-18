Блогер Петухов получил «неделю секса в носках» после шоу

Популярный российский блогер Валентин Петухов , известный как Wylsacom, стал участником шоу Comment Out. На съемках он согласился выполнить одно из наказаний, которое, по словам создателей шоу, обрекло его на «неделю секса в носках». Выпуск опубликован на YouTube -канале «Чикен Карри».

Петухов отказался писать певице Кети Топурия неприятный комментарий о ее беременности, поэтому ему пришлось выполнить наказание: человек в костюме лепрекона нарисовал зеленкой высокие носки на ногах блогера.

«Зеленка сходит довольно быстро. Уже дней через десять она начнет уходить», — пошутил ведущий шоу Владимир Маркони.

«Валя, у тебя будет неделя секса в носках», — добавил комик Александр Гудков , после чего Петухов назвал его оптимистом.

«Мегафоном». В октябре сообщалось , что Петухов занял второе место в списке самых высокооплачиваемых российских блогеров по версии Forbes . Доход автора канала о гаджетах, в первую очередь от компании Apple , оценили в 3,41 миллиона долларов. У Петухова есть крупные контракты со «Сбером»

Канал о технологиях Wylsacom появился в июле 2011 года. За это время на него подписались более девяти миллионов человек, а общее количество просмотров на всех роликах составляет более двух миллиардов.