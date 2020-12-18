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Николай Дроздов рассказал о воспитании преемника 

Lenta.ru 1 час назад
Дроздов рассказал о воспитании преемника
Фото: Кадр: А поговорить? / YouTube
Бывший ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов рассказал о том, как воспитывал своего преемника. В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» он сообщил, что около десяти лет назад понял, что передаче необходим новый ведущий.
Дроздов отметил, что начал задумываться о поисках преемника еще в начале нулевых годов, когда после смерти ведущего «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича программу закрыли.

«Значит, сейчас со мной такое случись — и передачу тут же закроют», — подумал тогда Дроздов.

Он подчеркнул, что чувствовал ответственность перед основателем передачи Александром Згуриди, и не мог допустить закрытия «В мире животных».
В преемники он выбрал мальчика по имени Алексей Лапин — его родители работали на телевидении и брали ребенка на съемки примерно с пяти лет. Дроздов предложил сделать его постоянным юным корреспондентом передачи, а затем — соведущим программы. Он подчеркнул, что последние два года работы в передаче они открывали и закрывали выпуски, а также задавали гостям вопросы вместе с Лапиным. Родители нового ведущего просили Дроздова остаться в передаче еще на несколько лет, но он отказался и объяснил это тем, что «выдохся».
Ведущий вспомнил, как в 2018 году на торжественном мероприятии в честь 50-летия «В мире животных» он сказал собравшимся, что еще через 50 лет Лапин, которому тогда будет 65, отметит столетие программы.

«Вы, пожалуйста, отметьте это событие через 50 лет, а мы там втроем: Згуриди, Песков (был ведущим программы после Згуриди — прим. «Ленты.ру») и я — отметим это событие бокалами небесного нектара», — заключил Дроздов.

Дроздов объявил, что покинул передачу «В мире животных» в 2019 году. Он отметил, что продолжит преподавать в Московском государственном университете, поскольку это его любимое занятие. Своего преемника — 16-летнего Алексея Лапина, «сына тех, кто работал над передачей», он представил в 2018 году на заседании Российского географического общества. По словам телеведущего, Лапин с пяти лет параллельно с обучением в школе участвовал в съемках.
Первый выпуск передачи «В мире животных» вышел в эфир в 1968 году. Основателем и первым ведущим программы был Александр Згуриди, вторым — Василий Песков. Дроздов стал ведущим передачи в 1977 году. Одновременно с участием в телесъемках он создал множество документальных фильмов о животных, а также занимался переводом и озвучкой фильмов телеканала «Би-би-си».
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Комментарии
ТВ , Александр Згуриди , Юрий Сенкевич , Алексей Лапин , Николай Дроздов , Василий Песков , МГУ , Русское географическое общество , Lenta.ru
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