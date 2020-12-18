Дроздов рассказал о воспитании преемника

Бывший ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов рассказал о том, как воспитывал своего преемника. В интервью для YouTube -проекта «А поговорить?» он сообщил, что около десяти лет назад понял, что передаче необходим новый ведущий.

Дроздов отметил, что начал задумываться о поисках преемника еще в начале нулевых годов, когда после смерти ведущего «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича программу закрыли.

«Значит, сейчас со мной такое случись — и передачу тут же закроют», — подумал тогда Дроздов.

Он подчеркнул, что чувствовал ответственность перед основателем передачи Александром Згуриди , и не мог допустить закрытия «В мире животных».

В преемники он выбрал мальчика по имени Алексей Лапин — его родители работали на телевидении и брали ребенка на съемки примерно с пяти лет. Дроздов предложил сделать его постоянным юным корреспондентом передачи, а затем — соведущим программы. Он подчеркнул, что последние два года работы в передаче они открывали и закрывали выпуски, а также задавали гостям вопросы вместе с Лапиным. Родители нового ведущего просили Дроздова остаться в передаче еще на несколько лет, но он отказался и объяснил это тем, что «выдохся».

Ведущий вспомнил, как в 2018 году на торжественном мероприятии в честь 50-летия «В мире животных» он сказал собравшимся, что еще через 50 лет Лапин, которому тогда будет 65, отметит столетие программы.

«Вы, пожалуйста, отметьте это событие через 50 лет, а мы там втроем: Згуриди, Песков (был ведущим программы после Згуриди — прим. «Ленты.ру») и я — отметим это событие бокалами небесного нектара», — заключил Дроздов.