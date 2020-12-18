Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Дроздов рассказал о воспитании преемника 

Мария Грибова 5 часов назад
Дроздов рассказал о воспитании преемника
Фото: РИА Новости
Николай Дроздов, наиболее известный по программе «В мире животных», рассказал, как воспитал своего преемника. Этим он поделился с Ириной Шихман для YouTube-проекта «А поговорить?».
Дроздов признался, что начал задумываться о преемнике, когда после смерти ведущего «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича программу закрыли.
В преемники Николай выбрал мальчика по имени Алексей Лапин — его родители работали на телевидении и брали ребенка на съемки примерно с пяти лет. Ведущий также вспомнил, как в 2018 году на торжественном мероприятии в честь 50-летия «В мире животных» он сказал собравшимся, что еще через 50 лет Лапин, которому тогда будет 65, отметит столетие программы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета.
Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
ТВ , Юрий Сенкевич , Алексей Лапин , Николай Дроздов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение