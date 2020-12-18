Дроздов рассказал о воспитании преемника 

Николай Дроздов, наиболее известный по программе «В мире животных», рассказал, как воспитал своего преемника. Этим он поделился с Ириной Шихман для YouTube-проекта «А поговорить?».
Дроздов признался, что начал задумываться о преемнике, когда после смерти ведущего «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича программу закрыли.
В преемники Николай выбрал мальчика по имени Алексей Лапин — его родители работали на телевидении и брали ребенка на съемки примерно с пяти лет. Ведущий также вспомнил, как в 2018 году на торжественном мероприятии в честь 50-летия «В мире животных» он сказал собравшимся, что еще через 50 лет Лапин, которому тогда будет 65, отметит столетие программы.
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