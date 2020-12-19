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Оганесян заинтриговал о будущем «Дома-2» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Оганесян заинтриговал о будущем «Дома-2»
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший участник шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян в Instagram заинтриговал своих подписчиков. По его словам, проект, о закрытии которого объявил канал ТНТ, продолжит свое существование.

«Finita la commedia. Многие ждали закрытия «Дом-2» и это произошло. Обидно, отчасти грустно, но это не конец. Долго скучать вам не придется».

Иосиф Оганесян Как отметил Иосиф Оганесян, он любил данное шоу и благодарен всем, кто был рядом с ним на проекте. По его словам, именно благодаря «Дому-2» он встретил свою любимую жену Сашу Черно.
Напомним, что Иосиф Оганесян и Саша Черно покинули «Дом-2», чтобы сосредоточиться на воспитании своего сына Стефана. При этом они не раз подчеркивали, что еще могут снова засветиться на проекте. Кстати, сама Черно ранее отмечала, что шоу «Дом-2» стало в своем роде настоящей сенсацией в мире реалити-проектов. Она напомнила, что ни одно подобное шоу так долго на телевидении не просуществовало. Смотрите также:
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