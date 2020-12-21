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Как сейчас выглядит и чем занимается самая раскованная телеведущая России 

Полина Алферова 2 часа назад
Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова.
21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова.
1/6  21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова.
Фото: @achekhova
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Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.
2/6  Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.
Фото: @achekhova
Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.
3/6  Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.
Фото: @achekhova
Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией.
4/6  Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией.
Фото: @achekhova
Однако Анфиса смогла продолжить свою карьеру даже после закрытия шоу и длительного профессионального перерыва.
5/6  Однако Анфиса смогла продолжить свою карьеру даже после закрытия шоу и длительного профессионального перерыва.
Фото: @achekhova
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В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю.
6/6  В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю.
Фото: @achekhova
21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова. Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток. «Рамблер» собрал свежие фотографии именинницы.
Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.
Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией. Особенно узнаваемой в ее исполнении была фраза: «Одна моя подруга». Неудивительно, что Анфиса почти сразу стала одной из самых желанных женщин страны.
Однако Анфиса смогла продолжить свою карьеру даже после закрытия шоу и длительного профессионального перерыва. В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю. Кроме того, в прошлом году она издала книгу «Стихи, мысли, чувства».
Анфиса воспитывает сына Соломона от Гурама Баблишвили, с которым рассталась в 2017 году.
Видео дня. За что осуждали актрису из «Тегерана-43»
Комментарии
ТВ , Фото , Анфиса Чехова , Гурам Баблишвили
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