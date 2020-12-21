В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю.

6/6 В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю.

Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией.

4/6 Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией.

Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.

3/6 Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.

Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.

2/6 Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток.

21 декабря отмечает свой день рождения Анфиса Чехова . Телеведущая обязана своей популярностью не только умению говорить с аудиторией на пикантные темы, но и, конечно, женственным формам, которые сразу выделили ее из толпы телекрасоток. «Рамблер» собрал свежие фотографии именинницы.

Настоящее имя Анфисы — Александра Корчунова. Ее отец был спортсменом, а мать — логопедом. Впрочем, родители развелись, когда ей было четыре года.

Анфиса начинала свою карьеру на Муз-ТВ и ТВ-6, однако по-настоящему знаменитой ее сделало телешоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, где обсуждались довольно смелые темы. Там она нашла свою фирменную манеру общения с аудиторией. Особенно узнаваемой в ее исполнении была фраза: «Одна моя подруга». Неудивительно, что Анфиса почти сразу стала одной из самых желанных женщин страны.

Однако Анфиса смогла продолжить свою карьеру даже после закрытия шоу и длительного профессионального перерыва. В 2018 году она стала телеведущей шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, а в 2020 — «Модель XL» на телеканале Ю. Кроме того, в прошлом году она издала книгу «Стихи, мысли, чувства».