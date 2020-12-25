Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Малахов предложил миллион рублей бывшей жене Джигарханяна за появление у гроба 

Lenta.ru и ещё 3 10 часов назад
Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовская за появление у гроба
Фото: @vitalinaromanovskaya
Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста. Об этом она сообщила изданию «Дни.ру».

«Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру», — заявила Цымбалюк-Романовская в разговоре с журналистами.

Пианистка добавила, что ее вряд ли пустили бы попрощаться с бывшим мужем у гроба. Женщина уверена, что на месте ее бы схватила охрана, находившаяся в «повышенной готовности».
В передаче «Прямой эфир» Малахов раскритиковал Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, «даже венок не передаст на похороны».

«Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста», — ответила на это бывшая жена Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская была третьей женой Джигарханяна, пара состояла в браке с февраля 2016 по ноябрь 2017 года. После развода артист женился в четвертый раз на Татьяне Власовой.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
Последние новости
«Роскосмос» вслед за США ввел санкции против производителя «Союзов» «Роскосмос» вслед за США ввел санкции против производителя «Союзов» Пашинян заявил о готовности уйти в отставку Пашинян заявил о готовности уйти в отставку Историка Соколова приговорили к 12 годам за убийство любовницы Историка Соколова приговорили к 12 годам за убийство любовницы
Комментарии 6
ТВ , Татьяна Власова , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение