Ургант отказался комментировать новость о запрете мата в соцсетях

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале отказался комментировать новость о том, что Госдума одобрила закон о запрете мата в социальных сетях. Отрывок эфира доступен на YouTube -канале «Вечерний Ургант».

Ургант сделал вид, что в связи с новым законопроектом он не нашел слов, чтобы высказать свое мнение об инициативе российских депутатов.

«Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Как говорится в итоговом варианте текста, под запрет попадают публикации с матом. А как мне комментировать эту новость тогда? Я даже не знаю», — с улыбкой заявил ведущий, после чего моментально перешел к обсуждению других событий.