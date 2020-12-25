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Ургант отказался без мата комментировать новость о запрете мата в соцсетях 

Lenta.ru 9 часов назад
Ургант отказался комментировать новость о запрете мата в соцсетях
Фото: @urgantcom
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале отказался комментировать новость о том, что Госдума одобрила закон о запрете мата в социальных сетях. Отрывок эфира доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».
Ургант сделал вид, что в связи с новым законопроектом он не нашел слов, чтобы высказать свое мнение об инициативе российских депутатов.
«Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Как говорится в итоговом варианте текста, под запрет попадают публикации с матом. А как мне комментировать эту новость тогда? Я даже не знаю», — с улыбкой заявил ведущий, после чего моментально перешел к обсуждению других событий.
23 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Среди незаконного контента оказались детская порнография, инструкции по изготовлению наркотиков и описание способов совершения самоубийства. Кроме того, парламентарии приравняли к запрещенной информации и нецензурную лексику.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Последний в разговоре с «Лентой.ру» заверил, что законопроект не запрещает материться в сети, а только рекомендует соцсетям не допускать нецензурную брань.
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Комментарии
ТВ , Сергей Боярский , Иван Ургант , Александр Хинштейн , Госдума , Lenta.ru
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