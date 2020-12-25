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Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске телепроекта 

Lenta.ru 8 часов назад
Бывшие звезды «Дома-2» снялись в финальном выпуске проекта
Фото: @bernikova_viktoria
Финальный выпуск реалити-шоу «Дом-2» был недавно записан, сообщает Starhit. Отмечается, что его покажут в эфире ТНТ 30 декабря, а участие в съемках приняли как текущие, так и бывшие звезды телепроекта.
Снятый выпуск станет последним для передачи на ТНТ. Пока нет официальной информации о том, будет ли «Дом-2» возрожден на другом канале или онлайн-платформе.
На съемочной площадке появился один из первых участников телешоу Роман Третьяков: он неоднократно делал комплименты ведущей Ксении Бородиной, с которой не виделся много лет. Также в проект на один выпуск вернулся Степан Меньщиков вместе с супругой Ангелиной Монах. Во время записи она познакомилась с бывшей участницей Дарьей Пынзарь. Сам Меньщиков опубликовал снимок, на котором также была запечатлена Ольга Солнце (Николаева).
Бывшая участница Саша Артемова прямо указала, что 24 декабря «была [снята] заключительная серия "Дома-2"», и выразила надежду, что шоу все-таки возродят.

«Не хочется, чтобы такой прекрасный проект закрывался. Ведь я встретила здесь свою любовь, за проектом уже у нас была свадьба, родился прекрасный ребенок», — посетовала она.

18 декабря канал ТНТ объявил о завершении «Дома-2» из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект регулярно критиковали и пытались закрыть.
Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но не для телеканала ТНТ. Среди кандидатов упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор». Однако официального подтверждения переговоров и планов возродить передачу пока нет.
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Комментарии 4
ТВ , Дарья Пынзарь , Роман Третьяков , Ксения Бородина , Степан Меньщиков , StarHit
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